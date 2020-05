Betonpomp veroorzaakt lek in gasleiding

Wellen - Woensdagmorgen om 8.30 uur is een betonpomp van de firma Casters in de Merellaan te Wellen door de riolering gezakt. De firma moest met de hydraulisch gestuurde stortarm over de tuin van Cindy Knapen bij de buurman betonstorten voor de constructie een zwembad.

Kort nadat alles bij de buurman klaar wasd om te starten met de werken stortte een van de voorste steunarmen door het voetpad waardoor de vrachtwagen met de betonpomp kantelde en op de zij terechtkwam. Daarbij werd een lek in de gasleiding geslagen. “Ik werd door de brandweer verwittigd dat er probleem was met een gaslek in de straat. Ik ben gaan kijken en zag er een gekantelde vrachtwagen liggen. Pas toen drong het tot mij door dat de stortarm over onze tuin tot bij de buurman kwam. Gelukkig is de vrachtwagen niet helemaal omgeslagen. Er kwam wat stutwerk aan te pas om de schade aan onze omheining te beperken,” weet Cindy. De medewerkers van Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten waarna ook de vrachtwagen kon getakeld worden.