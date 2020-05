Zware uitslaande brand verwoest logementsloods voor seizoensarbeiders

Sint-Truiden - In Zepperen bij Sint-Truiden heeft maandagnacht een zware uitslaande brand een loods waar seizoensarbeiders verblijven volledig verwoest. Omstreeks 2 uur brak brand uit vooraan in het gebouw.

Het vuur breidde zich razendsnel uit over het hele gebouw. De bovenverdieping van de loods is volledig ingericht als logement voor arbeiders tewerkgesteld in de fruitteelt en biedt plaats aan een 120-tal personen uit de Oostbloklanden. Op het gelijkvloers zijn opslagruimten en koelcellen gevestigd. De brandweer van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg stonden voor een immense opdracht en roepen al snel de hulp in van andere brandweerkorpsen voor watertransport. Het is nog niet duidelijk hoeveel personen er verbleven en of er ook gewonden vielen. Voor de bewoners werd noodopvang voorzien. Het gebouw is sinds enkele jaren eigendom van het fruitbedrijf Devos Group uit Bekkevoort en wordt onderverhuurd aan een fruitbedrijf uit Brustem.