N3 Steenweg in Heers afgesloten voor alle verkeer

Heers - De N3 de drukke verkeersader tussen Tienen en Luik is in Heers is voor alle verkeer afgesloten. Aan de inrit voor Mechelen Bovelingen, boven op de Kelottesberg in Heers is sinds 11.20 uur een ernstige gaslek.

De direct betrokken bewoners van een 6-tal woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. Aan de andere buurtbewoners werd gevraagd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Werken in de Heersestraat zijn de aanleiding. Een firma heeft er een gasleiding geraakt. De brandweer van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg zijn samen met de medewerkers van Fluvius Hasselt ter plaatse. Er wordt gewerkt om het lek zo spoedig mogelijk te dichten.