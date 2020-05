Triagepost verhuist naar nieuwe locatie op de parking van Sint-Trudo Ziekenhuis

Sint-Truiden - Woensdag is de triagepost van de Trudo Sporthal verhuist naar de site van Sint-Trudo Ziekenhuis. Alle coronaraadplegingen van de wachtpost zullen nu op die nieuwe locatie in speciaal daarvoor omgebouwde containers gebeuren. De raadplegingspost voor huisartsenkring DIONYSIUS (Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken, Heers en Borgloon) zal vandaar haar werkzaamheden verderzetten.

In de periode van 18 maart tot en met 12 mei zijn 988 patiënten, via hun huisarts, naar de triagepost op consultatie gekomen. Daarvan werden 80 patiënten doorverwezen naar de spoeddienst. Er werden 253 (wisser) tests voor de vaststelling van Covid-19 afgenomen.

Om onderzoeken op een veilige manier te laten plaatsvinden is midden maart de triagepost in de Trudo sporthal opgericht. De ruime sporthal liet toe om veel mensen gescheiden en in veilige omstandigheden op te vangen en te onderzoeken. Ondertussen is het aantal patiënten die door hun huisarts vooraf zijn doorverwezen gedaald. Daarom is beslist om voor een nieuwe, compactere locatie te kiezen die aan dezelfde voorwaarden voldoet.

“Die beslissing om naar een compactere triagepost kwam er in nauw overleg met het Sint-Trudo Ziekenhuis, de huisartsenkring DIONYSIUS en de stad Sint-Truiden. We hebben de voorbije maanden heel goed samengewerkt en blijven dat ook in de toekomst doen. Mocht er een heropflakkering zijn van het virus, waarbij er nood is naar een grotere ruimte, dan kunnen we op zeer korte tijd de Trudo Sporthal terug ombouwen naar een triagepost”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

“In het ziekenhuis zijn we zeer blij met de manier waarop we met ons stadsbestuur, de huisartsen en onze andere zorgpartners tot een intense samenwerking zijn gekomen. De corona crisis heeft nog eens zeer scherp duidelijk gemaakt, wat we al wisten, namelijk dat we elkaar, wanneer dat nodig blijkt, ondersteunen én versterken. Het resultaat dat we konden neerzetten en de manier waarop we onze patiënten konden helpen, bewijst dat we meer kunnen realiseren dan enkel de som van de delen. Daar mogen we allemaal samen fier op zijn en we willen dan ook onze welgemeende dank uitspreken richting al deze partners in onze stad!”, stelt dr. Raf Lippens, algemeen directeur Sint-Trudo.