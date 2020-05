Stad Sint-Truiden stelt hygiëneboxen ter beschikking van scholen voor een veilige heropstart

Sint-Truiden - Vanaf maandag 18 mei worden de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terug in de school verwacht. Ook leerlingen van de derde graad het secundair onderwijs gaan op 18 mei weer naar school. Dit kan alleen op voorwaarde dat de school de nodige maatregelen heeft kunnen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Daarom besliste het stadsbestuur van Sint-Truiden om een box met hygiëneproducten te leveren aan elke school in Sint-Truiden.

Uit een bevraging bij de Truiense scholen bleek dat er nood is aan veiligheidsadvies en materiaal op het terrein. Deze week gaan drie experten, een samenwerking tussen het stadsbestuur en het Sint-Trudo ziekenhuis, langs bij de scholen voor het verlenen van advies bij een veilige heropstart. Naast advies, vooral ook hygiënematerialen nodig zijn. We bezorgen daarom deze week aan elke school een basispakket met mondmaskers, alcoholgel en verstuivers. Scholen, die dat nodig hebben, krijgen ook nadarhekken om hun speelplaats veilig op te delen in zogenaamde contactbubbels. Dit pakket moet de scholen in staat stellen om de basishygiëne en veiligheid voor de leerlingen te kunnen garanderen,” vertelt schepen van Onderwijs Johan Mas.

“De stad Sint-Truiden telt 19 lagere scholen en 7 middelbare scholen, waar vanaf maandag 18 mei worden opnieuw honderden leerlingen verwacht worden. Het vergt van onze scholen een enorme inspanning om aan alle opgelegde voorwaarden te voldoen en de leerlingen in veilige omstandigheden aan de lessen te laten deelnemen. Daarom vinden we het als stad belangrijk dat we hierin maximaal kunnen ondersteun,” voegt burgemeester Veerle Heeren toe.