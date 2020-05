Brouwerij van Alken-Maes schenkt desinfecterende handgel aan bewoners

Alken - Aan de inwoners van de gemeente Alken, een van de meest getroffen gemeenten door het Covid-19 virus werden 5.500 desinfecterende flesjes handgels verdeeld. Het initiatief ging uit van de Brouwerij Alken-Maes. De Brouwerij van Alken is al 92 jaar verankert in de gemeente en heeft een band met heel wat inwoners. Heel wat gezinnen zijn al decennialang als werknemer betrokken bij het brouwproces en distributie van Cristal Alken.

“Als bedrijf willen wij ons niet onbetuigd laten en de gemeente ondersteunen in deze moeilijke coronaperiode. Om de Alkenaren een hart onder de riem te steken werd een steunbrief naar elk gezin gestuurd. Via deze steunbrief konden de inwoners 4 gratis postkaartjes krijgen, die zij vervolgens aan familie en vrienden konden sturen om ook op deze manier met elkaar weer in contact te komen tijdens de lockdown. Meer dan 1.000 kaartjes werden intussen al verzonden,” zegt Sebastiaan De Meester, Corporate Affairs Manager.

De brouwerij staat vlakbij het centrum van de gemeente en is nauw betrokken met de met de getroffen Alkenaren. “Als blijk van steun en medeleven hebben wij een groot spandoek opgehangen aan de ingang van onze brouwerij met foto’s van onze medewerkers en van de Alkenaren zelf. In onze brief hadden wij hen namelijk uitgenodigd om hun foto door te sturen voor dit spandoek met daarop de woorden ‘Een hart voor Alken’. Er werd massaal op gereageerd en op deze manier willen wij onze steun ook zichtbaar uitdragen aan de Alkenaren, besluit De Meester.