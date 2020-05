Fedactio en Golden Rose verwennen personeel van PostNL in Sint-Truiden

Sint-Truiden - De Federatie Actieve Verenigingen van België (Fedactio) heeft in deze moeilijke coronatijden met de actie #zeghetmetietslekkers het personeel van PostNL dat is blijven werken bedankt voor hun inzet.

“Ons doel is om via socioculturele activiteiten die zowel leerrijk als ontspannend zijn mensen samen te brengen. Zo hopen we ons steentje bij te dragen aan kennismaking en dialoog. In Limburg hebben we ook verschillende bij ons aangesloten verenigingen. De vrouwenvereniging Golden Rose Limburg is er hier één van. Deze actie wordt in onze provincie gedragen door hen. Er werden lekkernijen uitgedeeld in woon-zorgcentra, politiebureaus en nu dus ook bij PostNL in Sint-Truiden. Tot nu toe zijn er lekkernijen geleverd op 10 plaatsen in 8 verschillende gemeenten voor in totaal meer dan 600 personen,” zegt Faith Cengiz, Fedactio vertegenwoordiger Limburg.