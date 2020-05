Maak virtueel kennis met Museum De Mindee

Sint-Truiden - Het Museum De Mindere pakt uit met een virtuele rondgang doorheen het museum. Door de coronacrisis blijven de deuren dicht. “Toch willen wij de positieve en vooral actuele boodschap van broeder Franciscus graag uitdragen via DE MINDERE, “ zegt Peter Preuveneers.

DE MINDERE selecteerde een 10-tal ruimtes en Sibo Berebrouckx van Aktimmo maakte een virtuele tour op maat. Met 360° foto's geven ook een mooie ruimtelijke indruk van het museum dat in totaal 2.700m² telt. De website van DE MINDERE is een creatie van studio Doublegum. “Deze tour is een smaakmaker die je hopelijk zin doet krijgen om een bezoekje te brengen aan het museum. Wij hopen in elk geval om binnenkort de deuren terug te mogen openen,” volgens Preuveneers.

DE MINDERE zal uiteraard alle regels die de veiligheidsraad oplegt strikt in acht nemen, zodat je in alle veiligheid het museum zal kunnen bezoeken. Via de website van DE MINDERE kan je nu al virtueel een kijkje nemen.

Via de website van museum DE MINDERE krijg je een virtuele impressie van het museum. https://www.demindere.be/virtueelbezoek