Stadsbestuur wil minstens 1 miljoen euro investeren voor relance van de handel en economie

Sint-Truiden - Het is de stad Sint-Truiden menens met hun plannen om de economie in hun regio te versterken. Dat bleek tijdens de gemeenteraad toen schepen van financiën Jo François (N-VA) stelde dat hij minstens 1 miljoen euro wil investeren in een herstelplan.

“Met enkele symbolische kortingen gaan we de economische schade niet rechtzetten. Als meerderheid zullen wij het meerjarenplan herzien en met de getroffen sectoren rond tafel zitten om samen te beslissen hoe we de middelen het best inzetten,” stelt schepen François.

Hierbij stelt hij dat de stad minstens 1 miljoen euro in de lokale economie zal pompen om de stad na de coronacrisis zo snel mogelijk terug te bevestigen als dé handelsstad van Haspengouw. Het belang van onze lokale bedrijvigheid, de horeca, KMO’s en zelfstandigen zijn namelijk van onschatbare waarde voor het floreren van een stad. Zij zorgen voor tewerkstelling en beleving en maken dat onze stad een aantrekkelijke stad is en blijft om te wonen en te werken.

Als expert weet de bevoegde schepen van financiën de middelen te vinden en zo efficiënt mogelijk in te zetten. Achter de schermen wordt momenteel druk aan een gebundeld investeringsdossier gewerkt maar de middelen heeft hij alvast klaarliggen.

“Ik heb contact genomen met onze kredietinstellingen over een korte termijn lening van 1 miljoen euro, een bedrag dat we, mits aanpassingen in onze meerjarenbegroting, nog deze legislatuur volledig kunnen aflossen,” besluit François.

Het vertrouwen in een sterk plan en een goede afloop is dan ook groot waarbij de nadruk ligt op: inzetten op de zwaarst getroffen sectoren, inzetten op de grootst mogelijke return on investment en aanzetten tot consumeren en investeren in onze stad en de tewerkstellingszekerheid binnen onze ondernemingen verhogen. Ook de handelaars zitten op diezelfde golflengte.