Hasp-O Zepperen, eerste Limburgse school met digitale opendeurdag.

Sint-Truiden - Door de coronacrisis kan er helaas geen normale opendeurdag plaatsvinden, waar de leerlingen de sfeer letterlijk en figuurlijk kunnen proeven. De directie en het zorgteam ging ontwikkelde een online platform dat de sfeer van de school zou uitademen. Voor een kleine satellietschool te midden van de Haspengouwse boomgaarden is een opendeurdag, in tegenstelling tot grote scholen, van cruciaal belang.

“Dan kan de familiegeest van onze school getoond worden en vooral laten ervaren. Want als kleine school is onze troef dat we alle leerlingen vaak persoonlijk kennen en in kleine klassen veel individueler aan de slag kunnen met leerlingen om hen nog sterker te wapenen na het secundair onderwijs,” zegt campusdirecteur Catharina Peersman.

Met filmpjes over de verschillende studierichtingen, maar ook over de school en haar omgeving wordt duidelijk via website vormgeven. De startpagina van de website staat online en vanaf 1 mei zal ze worden geopend om alle info terug te kunnen vinden.

“Op zondag 3 mei, van 14 tot 16 uur. worden de ouders begeleid in het maken van een goede studiekeuze via videocommunicatie. Ouders of leerlingen zullen hierbij met de leerkracht van hun interesse richting(en) in kwestie kunnen spreken. De directie en zorg zijn ook online aanwezig om moeilijke gesprekken op te vangen en bezoekers te helpen waar nodig. Telefonisch contact is ook mogelijk! We richten een dispatch op, bestaande uit taalleerkrachten die telefonisch zullen doorschakelen naar de juiste leerkracht die de vraag kan beantwoorden. Het wordt een uitdaging, maar we zijn er klaar voor,” volgens Peersman.

Website opendeurdag: www.haspozepperen.be – Info opnemen 011 68 24 63