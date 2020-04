Brandweer rukt uit voor het redden van een kat

Sint-Truiden - Vrijdagvoormiddag is de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg opgeroepen voor het evacueren van een kat. Het dier zat boven op de nok van een dak van een woning in de Steenkuilstraat in Sint-Truiden. Er kwam een ladderwagen aan te pas om tot bij het dier te geraken.

“De kat kon geen kant meer uit en liet zich dan ook in het net vangen. Eens opgesloten in het net ging opgeschrikte dier ze stevig tekeer. Nog maar pas op de grond schoot ze als een pijl weg,” weet brandweerman Jelle Spiritus die de kat uit haar benarde positie bevrijde.

Voor de bewoonster Marcella Dekeyser is het nog steeds en raadsel hoe de kat op het dak kon klimmen. “Mijn buurvrouw kwam mij melden dat er een kat op ons dak zat. Ze moet in elk geval grote kattensprongen gemaakt hebben om van bij de buren tot bij ons te raken. En omdat ze in grote snelheid de vrijheid koos, is het ons nog niet gelukt te achterhalen van wie de poes was,“ besluit Marcella.