Knokse onderneming Invest-Mobile brengt 10.000 tulpen van de zee naar Sint-Truiden

Sint-Truiden - Onder het motto ‘bloemen voor mensen die het keihard verdienen’ leverde Invest-Mobile uit Knokke-Heist deze ochtend maar liefst 10.000 tulpenboeketten voor zorgverleners in Limburg af aan het Sint-Trudo Ziekenhuis van Sint-Truiden. De bloemen werden gisteren in Zeeuws-Vlaanderen geplukt en verpakt en zorgen straks voor een kleurrijk en hartverwarmend intermezzo bij dokters en verplegers.

“We hebben in onze familie zaak in Knokke-Heist en veel trouwe klanten uit Limburg. We zien hoe zwaar de regio getroffen wordt en hoe medische hulp keihard nodig is, “ zegt zaakvoerster Magdalena Suchora. “In een normale Paasperiode komen we handen te kort maar nu ligt ons eigen bedrijf in Knokke-Heist volledig plat. In normale omstandigheden zouden nu ontelbare toeristen de in bloei staande boomgaarden van Limburg bewonderen maar wordt dit jaar ‘on hold’ gezet, maar niet getreurd. We sturen hen niet alleen de spreekwoordelijke zon van onze kust maar ook een mooi boeket tulpen naar Sint-Truiden.”