Kamperen in eigen tuin, eens iets anders

Sint-Truiden - De komende weken wordt Haspengouw ondergedekt onder een groot bloesemtapijt, een topperiode waar heel de regio massaal overspoeld wordt door dagtoerisme. Helaas is de huidige coronacrisis de grote spelbreker en is bloesemtoerisme niet toegestaan en zijn de talrijke bloesemactiviteiten geschrapt. Toerisme Sint-Truiden daagt toeristen die een tripje naar Haspengouw planden en inwoners van de fruitstreek uit met de slogan: ‘Kampeer in je eigen tuin.’

Bloesems in volle bloei, paasvakantie en mooi weer, alles is aanwezig er om er een fantastisch Paasvakantie van te maken. Voor de bewoners in Zuid-Limburg is het wennen, want de toeristen haken massaal af. Niet alleen is het bloesemtoerisme op dit moment verboden. Ook de bloesemactiviteiten moesten noodgedwongen afgelast worden, zo ook het populaire ‘Kamperen tussen de bloesems’. Daarom roept Toerisme Sint-Truiden op om de komende dagen in de eigen tuin te kamperen en de beelden ervan massaal te delen.

Kamperen in je eigen tuin

“Omdat we iedereen toch een klein beetje van de bloesems en het mooie weer willen laten genieten, lanceren een creatieve, maar heel gemakkelijke oplossing. We dagen iedereen de komende dagen uit om samen met je kinderen te kamperen in je eigen tuin en de beelden massaal te delen op sociale media. Het gezin dat van zijn tuin de mooiste kampeerplek kan maken, kan volgend jaar in april gratis deelnemen aan de activiteit Kamperen tussen de bloesems. De winnaar wordt op Paasmaandag 13 april bekendgemaakt”, zegt schepen van Toerisme Johan Mas.

Wil je zelf deelnemen aan de wedstrijd kamperen in je eigen tuin. Stuur de foto naar info.toerisme@sint-truiden.be of deel de foto op sociale media #vakantieineigentuin. Voor Bloesemherinneringen kan je terecht via info.toerisme@sint-truiden.be