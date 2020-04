The Starlings brengen virtueel sunsetconcert op de BFV Bloesembar

Sint-Truiden - De BFV Bloesembar is een pop-up concept tijdens de bloesemfeesten in Sint-Truiden. Het zou daar nu gezellig druk geweest zijn met mooi weer in het Paasweekend. “Moest de bar open zijn geweest dan hadden we ongetwijfeld The Starlings gecontacteerd om op zaterdagavond bij ons op onze Late Night een exclusief sunsetconcert te spelen”, aldus Peter Onkelinx en Jerome Fontaine van de BFV Bloesembar.

“Het heeft geen zin om lang stil te blijven staan, wij zijn mensen die graag de mensen blij maken, goeie herinneringen willen creëren en mensen verbinden. Vandaar dat we The Starlings gevraagd hebben om de BFV Bloesembar bij de mensen te brengen met een exclusief sunsetconcert. Tom is ook één keer op bezoek geweest met vrienden, hij kende het concept en was meteen ervoor gewonnen.”

The Starlings scoren hits door VTM programma Liefde voor Muziek

The Starlings roepen dan ook op om massaal te kijken naar het concert dat morgen (nvdr zaterdag 11 april) van 20 uur tot 20.30 uur doorgaat op de Facebookpagina van de BFV Bloesembar. The Starlings zijn op dit moment te zien in het VTM-programma Liefde Voor Muziek en scoorden al enkele hits zoals ‘Litle Submarine’. Kato en Tom gaven een heel eigen twist aan het nummer 'Liefdeskapitein' van K3. En ‘For You’, een eigen versie van “Voor Haar” van Gene Thomas.

Kato gekend van Idool en Tom Dice, de man van “me and my guitar”

Zij werd in 2011 tweede in Idool. Hij werd in 2008 tweede in X Factor. Nu vormen Kato en Tom Dice niet alleen een koppel, maar ook een kersvers muzikaal duo: The Starlings. Hun debuutsingle Mine werd nagenoeg op elke radiozender gedraaid en ook solo boekten Kato en Tom verschillende successen. Zij deed dat met o.a. Flamingo en de Zomerhit van 2011: The Joker. Hij met Utopia, Out At Sea en natuurlijk Me & My Guitar, waarmee hij in 2010 zesde eindigde op het Eurovisiesongfestival.

Praktisch

Surf naar https://www.facebook.com/bloesembarhaspengouw/

Kato en Tom van The Starlings brengen zo de BFV Bloesembar naar jou!