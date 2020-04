Serviceclubs ondersteunen samen het Sint-Truidens onderwijs

Sint-Truiden - De Sint-Truidense Serviceclubs zijn gestart met een grote actie voor het inzamelen van laptops. Bedoeling is dat alle kinderen van het basisonderwijs de digitale scholing krijgen die ze nodig hebben.

De scholen doen er alles aan om in deze coronatijden de leerlingen creatief bezig te houden. Daarvoor doen ze beroep op de leerkrachten die digitaal materiaal en bundeltjes maken die ze indien nodig bij de leerlingen aan huis brengen. “Met dat materiaal gaan de leerlingen aan de slag al dan niet onder begeleiding van hun ouders. De ouders zelf organiseren zich en ondersteunen elkaar op hun beurt,” zegt Els Willems, directeur GO! Scholengroep Zuid-Limburg.

Helaas blijkt ook dat de digitale kloof in het basisonderwijs te groot is en niet alle kinderen over een laptop kunnen beschikken. Hier willen de tien Truiense serviceclubs met hun actie hun bijdrage doen. “Het is dankzij Interservice, het overkoepelend orgaan van de tien Truiense serviceclubs dat er een grote inzamelingsactie van gebruikte of tweedehands laptops georganiseerd wordt. Wij willen samen ook een flinke financiële bijdrage leveren waarbij elke club afzonderlijk haar deel bijdraagt. Wij hopen daarmee 50.000 euro te genereren voor aankoop van nieuwe toestellen," zegt Jos Dubois (Rotary).

Kristel Croes, algemeen directeur Katholiek Onderwijs Scholengemeenschap Hesbania drukt haar dank uit aan de serviceclubs. “Wij hopen dat de actie bijdraagt dat de achterstallige 220 laptops die broodnodig zijn om na de paasvakantie het afstandsleren verder te zetten gehaald wordt.”