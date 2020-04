Ambiance in ’t Stad Steunt de “Helden “

Sint-Truiden - Ambiance in ’t stad, is een organisatie die al sinds 2014 in Sint-Truiden op de Grote Markt leuke evenementen organiseert. Christophe, een van onze vier bestuursleden is opgenomen in de Intensivecareafdeling van het UZ in Leuven en wij hopen dat alles goed komt met hem.

Omdat wij van zo dicht bij betrokken zijn besloten wij om ons steentje bijdragen en de ‘Helden’ van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden en het Jessa ziekenhuis in Hasselt ondersteunen. Hulpverleners die in de frontline staan hebben nood aan powerdrank, daarom schonken wij 5000 flesjes Aquarius aan de helden.

In Sint-Truiden ondersteund Ambiance in ’t Stad ook het zorgcentrum ‘De Kroon’ met vijf iPads om de patiënten met familie en vrienden te laten communiceren en dat namens: Voorzitter Karel Smets / Luc Withofs / Philip Bronckaerts / Christophe Koopmans.