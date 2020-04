Nog steeds geen doorbraak in zoekactie van vermiste Maurice Strouven uit Grazen

Zoutleeuw / Geetbets / Nieuwerkerken - Ondanks alle inspanningen tijdens deze afgelopen dagen is er nog steeds geen resultaat naar de vermiste 84-jarige Maurice Strouven uit Grazen-Geetbets. De hele zaterdag en zondag hebben vrijwilligers opnieuw een zoekactie georganiseerd naar de vermiste tachtiger.

De verwachting die zijn zoon Benny Strouwen koesterde dat het lichaam, wanneer zijn vader in het water gesukkeld is, na het weekend zou boven drijven bleek ijdele hoop. “Wij hebben het geloof dat wij onze papa levend gaan terugvinden opgegeven en zetten nu alles op alles in om zijn lichaam terug te vinden. Samen met de vrijwilligers hebben wij van s’morgens tot s’avonds alle dijken opnieuw afgelopen en gefietst helaas zonder resultaat. Wij trekken ons nu op aan de belofte van de Cel Vermiste Personen dat en er in de komende dagen een sonarboot komt om de zoekactie verder te zetten,” besluit Benny.