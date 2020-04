Nog geen doorbraak in zoekactie naar vermiste tachtiger uit Grazen

Zoutleeuw / Geetbets / Nieuwerkerken - Ruim honderd vrijwilligers hebben zaterdag de hele buurt uitgekamd in de omgeving van de plaats van de verdwijning van de 84-jarige Maurice Strouven uit Grazen-Geetbets. De zoekactie onder begeleiding van de lokale politie werd uitzonderlijk toegestaan ondanks de opgelegde maatregels rond het Coronavirus.

De zoekactie startte omstreeks 10 uur in de voormiddag en werd beëindigd om 15 uur in de namiddag zonder enig resultaat. Er werd opnieuw in alle richtingen gezocht vanaf de plaats in de buurt van provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw waar zijn fiets en klak gevonden werden.

“We sluiten niets meer uit, ook niet de mogelijkheid dat hij uit het water gesukkeld is en wat verder zou zijn neergevallen. Zondag komen tientallen fietsers samen om de hele dijken van de Gete, de Demer en desnoods de Dijle af te zoeken. Wij doen dit om uit te sluiten dat papa met de stroming zou zijn meegedreven. Hij moet dan toch ergens aan het wateroppervlakte zijn blijven drijven. Als ook dit het geen resultaat oplevert wordt maandag op vraag van de cel vermiste personen een sonarboot ingeschakeld die hopelijk dan een einde maakt aan de nachtmerrie die onze familie nu moet doorstaan,” zegt zijn zoon Benny Strouven.