2500 gratis alcoholsprays voor personeel uit zorgsector -en medische wereld

Sint-Truiden - Aerosols & Liquids Jeubis, uit Sint-Truiden heeft woensdag 2500 bussen alcoholspray tegen de besmetting door het Coronavirus overhandigd aan de Huisartsenkring Sint-Truiden.

“Ons labo heeft nu eenzelfde product ontwikkeld als de gel maar dan in de vorm van liquide vloeistof in een spuitbus. Alle wettelijke registraties, documenten en vergunningen zijn rond is het product op de markt gebracht,”zegt Carlo Jeunen, zaakvoerder van het bedrijf. Als bedrijf wilde ook hij zijn deel bijdragen an de problemen rond het Coronavirus en schonk 2500 bussen Spray (winkelwaarde 15.000 euro) aan de Huisartsenwachtposten van Sint-Truiden en Bilzen.