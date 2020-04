Bibliotheek Toni Coppers pakt uit met service aan huis

Sint-Truiden - De coronacrisis is voor iedereen een moeilijke periode. De stad Sint-Truiden doet er alles aan om het leven voor haar inwoners zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijd. De Bibliotheek Toni Coppers, die enkele weken geleden nog deuren sloot is start nu terug op met een service aan huis.

“We willen alle inwoners de mogelijkheid bieden boeken, spelletjes, DVD’s en CD’s uit te lenen, ook al moeten zij in hun kot blijven. Iedereen, ook mensen die geen lid zijn van de bib, kan vanaf vandaag via het invulformulier op de website maximum vijf titels doorgeven. De bestelde materialen worden klaargezet in de bib en drie dagen later door de boodschappendienst aan huis geleverd. Op die manier willen we elke kans op verspreiding van het coronavirus via deze materialen uitsluiten. Ook boeken die weer binnen komen in de bib blijven drie dagen in quarantaine”, zegt schepen van Bibliotheek Jurgen Reniers.

“De catalogus van de bib is al geruime tijd online te raadplegen. Mensen kunnen via deze catalogus van thuis uit materialen kiezen die op dit ogenblik aanwezig zijn en bezorgen dit lijstje aan de bib via de website. Zo zorgen we ervoor dat ook mensen die in isolement zitten toch wat extra ontspanning hebben. Bovendien kunnen studenten op die manier nog steeds het nodige studiemateriaal ontlenen. Tot slot kunnen ook onze kinderen in de catalogus terecht voor heel wat leuke kinderboeken of gezelschapsspelletjes”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Bbibliotheekgebruikers die voor de sluiting nog boeken ontleend hebben we de uitleentermijn nu verlengd tot 30 april.

De catalogus van de Bibliotheek Toni Coppers is online te raadplegen via www.sint-truiden.bibliotheek.be. Daar kan je ook het reserveringsformulier invullen.