Huisbaas schenkt huur terug aan uitbaatster van winkel

Sint-Truiden - Voor de zelfstandige detailhandelaars breken moeilijke tijden aan. De klanten blijven weg en rekeningen blijven oplopen. De oproep aan de huurbazen om een tegemoetkoming te voorzien in de zware huurlasten heeft het eerste resultaat opgeleverd.

“Geert Schoofs is sinds 2010 eigenaar van het pand 77 in de Luikerstraat in Sint-Truiden. De uitbaatsters Christel Billen van Vert Vert, een gerespecteerde dameskledingzaak, heeft van de huisbaas haar huur teruggekregen. Een fantastisch voorbeeld dat navolging verdiend,” aldus Jos Pierard, schepen van Middenstand. Volgens Geert Schoofs is nu elke financiële ondersteuning hoe klein ook belangrijk. “Het zijn de kleine ondernemers die het ergst getroffen worden door de crisis. Wie rondkijkt in de winkelstraten zal merken dat het net de kleine panden zijn die leegstaan en waar huurders voor gezocht worden. Liever dus nu een korte periode billijk te zijn om achteraf een dankbare huurder in het pand te hebben,” zegt Geert.

Voor Christel Billen was de tussenkomst een mooie geste van Heidi en Geert haar huisbazen. Al 26 jaar baat zij er haar dameswinkel uit. Sinds 2010 met Geert als huisbaas. “Het was hartverwarmend toen ik de melding van de huuraanpassing kreeg. De onrealistische coronavirus crisis zet alles op z’n kop en de boodschap dat ik mijn 1 maand huur, uit de hogere prijsklasse, terugbetaald kreeg, kwam aan. Ik heb hen het ook laten weten dat ik dit ten zeerste apprecieer. Hopelijk neemt de stad Sint-Truiden en andere huurbazen er een voorbeeld aan om op die manier de handelaars een hart onder de riem te steken zoals zij het gedaan hebben,” besluit Christel.