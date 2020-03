Truienaar bedeeld gratis mondmaskers aan politie en zorgverleners

Sint-Truiden - Tom Gemels, generaal manager van X Freight Solutions heeft aan de lokale politie en een aantal zorgverleners gratis mondmaskers bedeeld. Tom boekt vrachtvervoer als zelfstandig ondernemer voor import en export naar Azië en de rest van de wereld. De meeste Europese luchthavens ontvangen zo goed als geen passagiersvluchten meer en waardoor de capaciteit van cargovluchten overvol zitten.

X Freight Solutions regelt het volledige logistiek proces van de cargovlucht, de technische communicatie en het inklaren van de goederen tot de eindbestemming bij de klant. Dat is op dit ogenblik alleen ziekenhuizen. “Er is genoeg medisch materiaal in China voorradig, maar het probleem het hier te krijgen. Wat toekomt, wordt verdeeld over heel Europa. Nu is een ministerieel besluit goedgekeurd dat alle materiaal dat in Luik toekomt in België moet blijven. Morgen verwachten wij nog een 5 miljoen mondmaskers. Zondag komt er nog een vracht van 100.000 mondmaskers aan die exclusief zullen verdeeld worden onder de Limburgse ziekenhuizen. Daarom dat wij vanaf nu niet alleen afhankelijk zijn van de douane en het ministerie van Volksgezondheid, maar ook nu van het ministerie van Economie. De maskers moeten ook CE gekeurd zijn in overeenstemming met de Europese wetgeving. Dat maakt dat wij nu met wachttijden zitten die tot 24 uur kunnen oplopen voor kan begonnen met de logistiek naar de eindbestemming,” zegt Gemels.

Bedeling

Tom, die intussen in het Brusselse woont, was maandagavond in Sint-Truiden en maakte van de gelegenheid gebruik om mondmaskers te bedelen. “Ik ben bij enkele eerste lijndiensten en hulpverleners langs geweest om hen van mondmaskers te voorzien. Bij de politie, een apotheek die zonder zat en bij enkele thuisverplegers en hulpverleners daar waar de nood hoog was aan mondmaskers heb ik er afgezet,” besluit Tom