Stad Sint-Truiden neemt maatregelen tegen wateroverlast en erosie

Sint-Truiden - Mensen die een subsidieaanvraag wensen te doen tegen wateroverlast kunnen dat schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen. Het volledige reglement en de praktische gegevens zijn weldra terug te vinden op de website van de stad Sint-Truiden onder de rubriek bouwen en wonen.

De zware overstromingen van 2016, 2018 en 2019, en de daaropvolgende overlegvergaderingen met de stakeholders hebben aangetoond dat de problematiek van water- en modderoverlast en overstromingen niet enkel opgelost kan worden met collectieve maatregelen zoals erosiebestrijdingsmaatregelen, overstromingsgebieden (gecontroleerd overstromingsgebieden), wachtbekkens, etc. Daarom werkt de stad Sint-Truiden hiervoor aan een gecoördineerd beleid.

Drie pijlers

Het gecoördineerd beleid is gebaseerd op drie pijlers. Zo blijft de stad verder inzetten op erosiemaatregelen, infrastructurele maatregelen om het risico te beperken. Zowel nieuwe maatregelen als het optimaliseren van bestaande maatregelen. Daarnaast wordt er ingezet op een gebiedsdekkende regelgeving: werken aan een gemeentelijk integraal ‘land- en water’ beleid over de verschillende beleidsdomeinen zoals openbare werken, ruimtelijke ordening, landbouw, groen, milieubeleid, etc. Zo anticiperen op nieuwe ontwikkelingen/tendensen. Tenslotte is het ook van belang dat we mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen om zich te beschermen en ze stimuleren om maatregelen te treffen door het aanbieden van de nodige technische en financiële ondersteuning.

Subsidies voor waterpreventieve maatregelen

Eigenaars, mede-eigenaars of huurders van deze bestaande gebouwen, die zich wensen te beschermen tegen water- en modderoverlast met waterpreventieve maatregelen zoals het installeren van terugslagkleppen, het aanleggen van beschermdijken of keermuren, het plaatsen van verwijderbare schotten, het aanbrengen van een waterdichte coating of het aanleggen van drempels voor een ondergrondse garage, kunnen hiervoor vanaf nu een subsidie aanvragen bij de stad Sint-Truiden. De ondersteuning omvat de aanlevering van een professioneel advies en een financiële tegemoetkoming van 75% van de bewezen kosten met een maximum van 5.000 euro incl. btw per aanvraag voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden of het geheel van verschillende wooneenheden in een gebouw; 7.500 euro incl. btw per aanvraag voor een gebouw in collectief gebruik.