Partij van de Arbeid organiseert protestactie in samenwerking met het Huurderssyndicaat tegen het stadsbestuur

Sint-Truiden - Dinsdagavond verzamelden opvraag van de PVDA samen met het Huurderssyndicaat enkele actievoerders, vooral uit de linkse hoek, voor een protestactie aan het Sociale Huis in Sint-Truiden. De beslissing van het stadsbestuur om de samenwerking stop te zetten, die in 2007 met het huurderssyndicaat onder Sp.a bestuur werd aangegaan, is hen niet in dank afgenomen. Volgens de schepenen Pascal Monette, Sociale Zaken en Jelle Engelbosch van Wonen worden de taken nu overgenomen door het eigen woonloket die als onafhankelijke en deskundige dienst alle vragen van de bewoners in verband de huurwoning behartigen. Els Brans van het huurderssyndicaat insinueert zelfs belangenvermenging.

Het Huurderssyndicaat betreurt de stopzetting van de samenwerking. “Dankzij de zitdagen van het Huurderssyndicaat was er een serieuze drempelverlaging voor maatschappelijk kwetsbare personen. Deze drempelverlaging is broodnodig, omdat vooral voor deze het grondrechtrecht op wonen door de heersende wooncrisis meer dan ooit in het gedrang komt. Wij zien dan ook geen bestuurlijke reden waarom de stad deze samenwerking plots wenst stop te zetten. En waarom zijn wij niet gehoord door de bevoegde schepen? Heeft het te maken met het feit dat Dhr. Engelbosch naast schepen van wonen ook nog vastgoedmakelaar is, waarbij hij in staat voor de belangen van de eigenaars en naast vastgoedmakelaar ook nog eens de voorzitter is van het Sociaal verhuurkantoor Land van Loon? Of heeft het te maken dat het Huurderssyndicaat de laatste tijd heel wat dossiers heeft lopen tegen het Land van Loon, waarin onder andere de rechten op degelijke huisvesting van de huurders geschonden worden en de herstellingskosten die wettelijk voor de verhuurder zijn en verhaald worden op de kwetsbare huurder,” zegt Brans.

Interne evaluatie

Volgens Engelbosch, die samen met Monette de actievoerders te woord stond, werd de beslissing om de bijkomende financiële ondersteuning van het huurderssyndicaat stop te zetten door het ganse schepencollege genomen tijdens de besprekingen van de meerjarenbegroting. “Uit interne evaluatie bleken er namelijk verschillende overlappingen te zijn met andere gelijkaardige dienstverleningen in de stad. Zo heeft het stadsbestuur de laatste jaren via het Sociaal Huis intens ingezet op het woonbeleid en in een samenwerking met Stebo een heus woonloket opgericht waar zij onafhankelijk advies geven rond alle woonvragen van onze inwoners en om een kwaliteitsonderzoek aan te vragen. Jaarlijks voorzien wij hiervoor een budget van +/- 200.000 euro. In tegenstelling tot belangenorganisaties kunnen en mogen zij onafhankelijk woningcontroles uitvoeren en panden ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Al onze inwoners kunnen bovendien drie keer per maand op het OCMW terecht voor gratis eerstelijnsadvies verleend door advocaten van balie Limburg. Ook huurders kunnen er informatie en bijstand krijgen over hun huursituatie. Specifiek voor zwakke huurders, heb ik er voor gezorgd dat het budget van “Onder Ons” een vereniging voor mensen die het moeilijk hebben op de woonmarkt werd verachtvoudigd. Zij krijgen nu jaarlijks 50.000 euro werkingsmiddelen,” zegt Engelbosch.

Schepen voor Sociale zaken Pascy Monette treedt zijn collega bij. “Er wordt te vaak door belangenorganisaties een vertekent beeld opgehangen en foute hoop gegeven bij dergelijke tussenkomsten. De betrokken personen denken dat ze door het inschakelen van een huurderssyndicaat of belangengroep voorrang krijgen en in een beter positie terecht komen wat een sociale woning betreft. Dit strookt zeker niet met de realiteit. Mensen valse hoop geven lost niets aan de problemen op want ze blijven in de kou staan. Meedenken met de eigenaar hoe en tot een compromis zou kunnen komen brengt meer aarde aan de dijk en vooral de huurders niet verder in de problemen duwen. Een belangrijke taak van de medewerkers van het Sociaal huis is mensen begeleiden en ondersteunen en een waar nodig tekortkomingen bij sturen,” zegt Pascy Monette.

Glad ijs

“De reactie op de beslissing dat de samenwerking werd stopgezet was buiten alle proportie. Met het actief meelopen in een politiek georkestreerde betoging begeeft het syndicaat zich op bijzonder glad ijs mede door de intentieprocessen en politieke lastercampagnes te ondersteunen. De bijzonder nauwe banden tussen medewerkers van het huurderssyndicaat en de PVDA zijn hier niet vreemd aan,” besluit Engelbosch.