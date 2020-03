Bufferzone tegen erosieproblemen vernield door wildcrossers

Borgloon - Wildcrossers hebben de bufferzone aan de Ketelstraat in Jesseren, welke de water -en erosieoverlast moet beperken aan flarden gereden. Van de afgebakende graszone blijft niets over en is herschapen in een grote modderpoel. Een paar meter van het rechtse gedeelte van de grasstrook behoord tot een uitgestippeld traject voor mountainbikers en wandelaars. Wildcrossers zijn er vooral s ‘nachts en tijdens de weekends actief. “Afgelopen weekend hebben wij nog de politie verwittigd maar tegen ze ter plaatse waren, was van de vandalen geen spoor meer te bekennen,” zegt landbouwer Jean Coenen.

Naast de bufferzone zijn ook de naastliggende landbouwvelden beschadigd. De wintergewassen zijn letterlijk uit de grond gerukt. Overal laten de sporen van motoren en quads diepe sporen achter. “De gemeente gaat ervan uit dat wij als landbouwers de bufferzones onderhouden. Helaas is de ondergrond helemaal kapotgereden waardoor het bijna onmogelijk is om het perceel als een goede huisvader te beheren, zodat het bij zware regenval zijn nut kan bewijzen. Enkele weken geleden betrapten wij hier nog zes vierwiel aangedreven terreinwagens die los door de bufferzone en akkerlanden reden. Zo erg dat letterlijk mijn aardappelen uit de grond werden gereden. Bij de minste onraad verdwijnen ze als schimmen in de nacht,” zegt landbouwer Paul-Luc Awouters.

Volgens korpschef Rohnny Maes werden een paar maanden geleden enkele personen gecontroleerd. “Zij zijn niet op heterdaad betrapt, maar werden wel gezien in die omgeving op het ogenblik van de feiten. Wij volgen dit nauwlettend op, maar het is geen gemakkelijke opdracht ze te betrappen. Wij hebben de controles opgevoerd op de ogenblikken dat wij getipt werden dat wildcrossers actief zijn. Afgelopen weekend werden wij nog opgeroepen, maar bij aankomst van onze interventieploeg was er geen overtreder meer te bespeuren, “aldus Maes.

De bewuste bufferzone ligt aan de Ketelstraat in Borgloon en is eigendom van het stadsbestuur. “Wij zullen er alle aan doen om een einde te stellen aan deze vandalenstreken. Intussen heeft onze groendienst er over een lengte van 1km al nieuwe haagaanplanting gedaan die de bufferzone moeten scheiden van het mountainbikers -en wandelpad. Aan de straatkant, Ketelstraat, komt een afsluiting om alle gemotoriseerd verkeer buiten te houden,” stelt burgemeester Eric Awouters.