Eerste primeur aardbeien aangevoerd op veiling BelOrtha in Borgloon

Borgloon - De Belgische aardbeien van BelOrta zijn vanaf vandaag terug beschikbaar. Deze primeuraardbeien zijn van de vroege variëteit Sonata en werden aangevoerd door producenten Wim en Luis Meyers van het aardbeien- en kleinfruit bedrijf “Meyers Softfruit” uit Riemst. De aanvoer bestond uit 26 kistjes van 8 doosjes van 500 gram samen 104kg. Deze eerste kistjes aardbeien werden gekocht aan de prijs van 10,80 euro per kilogram. De aardbeien zijn van de smaakvolle variëteit Sonata en zijn geteeld op stellingen in een verwarmde serre met extra belichting waardoor ze vroeger rijp zijn dan bij een normale teelt door de belichting.

De primeuraanvoer werd gekocht door de BVBA Fruit Vandepoel, fruit -en groentehandel met vestigingsplaats op MaBru in Brussel. “Via BelOrta werd in 2019 meer dan 10 miljoen kg aardbeien verkocht via diverse teeltsystemen: substraat- of vollegrondteelt, onder glas, in tunnels of open lucht. Deze verscheidenheid aan teeltsystemen is onze sterkte,” zegt Kris Jans, Manager Divisie Fruit van BelOrta, van de fruitsite te Borgloon. In vergelijking met vorig jaar is er een verschuiving in het areaal van grondteelt naar substraatteelt die jaarlijks uitbreidt. In totaliteit kent het areaal een uitbreiding van 4 procent bij BelOrta naar een totaal van 286 ha. Elsanta, Portola, Elegance en Malling Centenary blijven de belangrijkste rassen. Bij BelOrta is Sonata de vroegste variëteit, gevolgd door Sonsation. Verity schuift in het assortiment binnen in de zomerperiode. “In Zuid-Limburg blijft de volle grondteelt de belangrijkste teeltvorm, hier zien we een duidelijke verschuiving naar beschermde teelt, door plastic kappen. Echter is de substraatteelt ook in onze contreien bezig aan een opmars, tezamen met de nieuwste technieken zoals belichte teelt,” besluit Kris Jans.