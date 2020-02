Hond na zwerftocht in stationsbuurt en baasje met 2 gebroken armen terug thuis

Wellen - De rust is na drie helse dagen teruggekeerd bij het gezin Vanschoonbeek in Wellen. Vrijdagavond kreeg papa Koen een oproep met de melding dat hun wegelopen hond Rietje, die de aanleiding was van heel wat problemen, vermoedelijk in de buurt van het station van Alken ronddwaalde. “Ik heb die nacht geen oog dicht gedaan en stond zaterdagmorgen al om 6 uur in het donker de buurt rond het station af te speuren,” zegt Koen.

Als plots omstreeks 6.30 u Rietje opdaagt en op tien meters van Koen onrustig de situatie gadeslaat, stijgt alle hoop opnieuw om de weggelopen 7-maanden oude puppy bij het gezin te herenigen. “Het verliep echter niet zoals ik het in gedachten had,” doet Koen zijn verhaal. “Telkens ik Rietje bijna kon aanraken liep hij terugweg. Uiteindelijk is het me, na een uur en met wat eten, gelukt hem bij zijn halster te grijpen en mee naar huis te nemen.”

Hereniging

Pas omstreeks 16 uur was het voltallige gezin opnieuw verenigd en had Sabine na drie dagen het ziekenhuis mogen verlaten. Zij was herstellende van een val aan het station in Alken waarbij Rietje wegliep. “Ik heb in het ziekenhuis bang liggen afwachten of wij Rietje nog zouden terugzien. Gelukkig is alles terug zoals vroeger, alhoewel ik er een gebroken arm en pols aan heb overgehouden,” zucht Sabine. Zij wil haar dank uitdrukken aan het team vrijwilligers van Vzw LOSTDogzzz die ononderbroken gedurende de afgelopen dagen gezocht hebben en de gouden tip gaven waarbij Koen de hond op zaterdagmorgen kon vangen.