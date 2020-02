Verloren hangertje met assen van overleden vader gezocht

Wellen - Een emotionele oproep ‘Hangertje met ketting met assen van vader’ verloren bij kuuroord Yolande Buekers’ wordt massaal gedeeld op Facebook. De oproep komt van Wini Igi die vraagt dat de eerlijke vinder het haar aub wil terugbrengen omdat het een zeer emotionele waarde voor haar heeft.

“Hangertje zelf is een hartje. Steentjes vanvoor. Vanachter de schroef voor de assen erin te doen. Binnenkant links de foto van mijn vader en rechts zijn vingerafdruk. Het is een zilvere ketting en hangertje. Speciaal gemaakt want alles is normaal apart, maar ik wou alles in 1 hanger,” zegt Rohini. Haar oproep om het bericht zoveel mogelijk te delen werd dan ook massaal op Facebook opgevolgd.