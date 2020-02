Soroptimisten presenteren “ POP-UP Dress for less”

Sint-Truiden - Na 12 fantastische modeshows ten voordele van verschillende sociale doelen uit onze regio, gooien de Soroptimisten van Sint-Truiden het dit jaar over een andere boeg. In het weekend van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart en het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 maart is onze pop-up store ‘Dress for Less’ op de Grote Markt 13 open. (vroegere winkel Mayerline).

Het wordt een exclusieve en budgetvriendelijke tweedehands pop-up shop met baby, kinder- en dameskleding. De voorbije maanden snuisterden we immers eens rond in tientallen garderobes van leden en kennissen, op zoek naar kledingstukken die een tweede leven verdienen. En wat bleek? Dat het niet zo moeilijk is om een winkel te vullen!

Met dit hedendaagse concept willen we onze omgeving aanmoedigen om bewuster om te gaan met milieu en consumptie. We blijven dus in de modebranche, maar dragen tegelijk bij aan het meer dan actuele duurzaamheidsthema, en kiezen resoluut voor een activiteit in ons mooie stadscentrum.

Shoppen zonder schuldgevoel en alle opbrengsten gaan integraal naar onze sociale doelen. Verfrissende drankjes staan klaar in ons pop-up café.

Openingsuren: 06/03 - 08/03 - 22/03 van 14 tot 18 uur . Op 07/03 – 9 tot 21 uur en 21/03 van 14 tot 18 uur.