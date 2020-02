Zorgbedrijf zoekt dringend vast personeel en medewerkers voor vrijwilligerswerk

Sint-Truiden - Iedereen die op zoek is naar een (nieuwe) professionele uitdaging, vrijwilligerswerk of een leuke stageplaats is welkom tijdens de jobmarkt in de kapel van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

“Wij zijn vooral op zoek naar mensen die in de zorg willen werken. Het zijn vooral verpleegkundige die wij een gepast werk kunnen aanbieden. Daarnaast zijn wij dringend op zoek naar personen die bij de senioren thuiswerk willen doen. Dat varieert als vaste job voor poetshulp en verzorgenden. Maar de thuiszorg werkt ook met vrijwilligers: chauffeur minder mobielencentrale, seniorenbuddy en in dienstencentrum Cicindriahuis. Daarnaast bieden wij ook stageplaatsen aan zegt,” zegt voorzitter Pascal Monette.

Wil je er meer over weten dan kunt u terecht op dinsdag 11 februari 2020 (van 10-12 uur en van 15-18 uur) bi het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de kapel (Clement Cartuyvelsstraat 12, Sint-Truiden).

