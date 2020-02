Voorzitter betrapt jongeren die deklaag atletiekpiste met klinkers bekogelen

Sint-Truiden - Afgelopen woensdag zag Alain Follon, voorzitter van de Sint-Truidense atletiekclub hoe een 4-tal 12-jarigen met klinkers op de ‘tarpan’, deklaag van de atletiekpiste op Nieuw Sint-Truiden beschadigde.

“Ik stapte op hen toe en vroeg waarom ze het deden en tot mijn grote verrassing antwoordde ze dat ze wilden weten welke laag onder de bovenlaag zat. Gelukkig was ik net op tijd en kon erger voorkomen. Maar het is maar een van de problemen waar we mee geconfronteerd worden. Anderhalf jaar geleden werd onze valmat nog in de fik gestoken waarbij ook de piste zwaar beschadigd werd en er daarna een prijskaartje van 50.000 euro gepresenteerd werd. Intussen is zowel bij ons als in de andere clublokalen al enkele malen ingebroken. We hebben de schepen van sport gevraagd voor een oplossing. En niet zo simpel probleem want we willen zoveel mogelijk jongeren aan het sporten krijgen, maar we vragen dat men de opgelegde normen respecteert en dat loopt nogal eens fout,” zegt Follon. Het ideaal zou een afsluiting zijn met een badge of codecijfer waarmee de joggers de piste kunnen betreden.

Schepen voor Sport Jurgen Reniers 'CD&V) gaat in elke geval bekijken of en een sluitende oplossing kan gevonden worden. “We zijn al begonnen met alle joggers te inventariseren die nu gebruik maken van de piste. We noteren hun naam en e-mailadres. Intussen zoeken we naar een oplossing over hoe we de piste kunnen afsluiten om die jongeren met minder goede bedoelingen de piste te ontzeggen. Een codeslot waarvan de geregisseerde deelnemers de code kennen zou al een stevige stap in de goede richting zijn,” besluit Reniers.