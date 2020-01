Sp.a vraagt om het deurwaarders dwangbevel over te dragen aan sociaal-assistenten

Sint-Truiden - De sp.a-fractie wil dat voortaan de taken van gerechtsdeurwaarders door sociaal-assistenten worden overgenomen. Het gaat dan vooral om Truienaren die hun openstaande facturen van de stad Sint-Truiden of huurachterstanden niet hebben betaald. Sp.a gemeenteraadslid Eddy El Herbouti vindt het niet kunnen dat iemand geld verdient aan de miserie van een ander. “Er moet alles aan gedaan worden om het armoedeprobleem vroeg genoeg aan te pakken”, zegt El Herbouti, die het voorstel op de gemeenteraad agendeerde. De meerderheid wees unaniem het voorstel af.

Volgens Jo François (N-VA), schepen van Financiën, neemt het stadsbestuur bij probleemgevallen al een hele reeks sociale maatregels en worden diverse instanties ingezet om mensen te helpen dat ze niet dieper in schulden raken en om bijstand te verlenen als het toch nodig blijkt. Daarnaast zijn er een hele reeks procedures die gevolgd worden om de mensen in te lichten welke schulden ze hebben en hoe ze kunnen geholpen worden. “Het is, maar pas als alle middelen zijn aangewend en er niets meer helpt of onwil dan zijn wij verplicht een stap te nemen die ook juridisch en rechtsgeldig afdwingbaar is. En dat is in België nu eenmaal zo geregeld dat het via een gerechtsdeurwaarder moet,” aldus François.

Schepen van Sociale Zaken Pascal Monette (Open-VLD) bevestigt dat er een heel nauwe samenwerking is tussen het Sociale en de Financiële dienst van de stad. “Het is niet de bevoegdheid van de Sociale dienst om een gerechtsdeurwaarder te vorderen. Onze taak is om een zo best mogelijke dienstverlening te verstrekken en bij financiële problemen een afbetalingsplan uit te werken en voor te leggen bij de financiële dienst van de stad. Het is pas in de uiterste gevallen dat een deurwaarder langs gaat en dan nog is het in vele gevallen het signaal om mensen ertoe te bewegen de drempel te nemen om naar het OCMW te stappen voor hulp” besluit Monette.

Jelle Engelbosch, (N-VA) ondervoorzitter van de sociale woonmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en voorzitter van Het Land van Loon bevestigt dat in het nieuwe huurdecreet voorzien is dat het OCMW bij elk huurgeschil, van bij de start van een eerste verzoening, moet betrokken worden om te kijken of er op termijn een risico is op een gedwongen uithuiszetting door een deurwaarder.