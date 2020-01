Gratis compost en houtsnippers voor inwoners van Sint-Truiden

Sint-Truiden - Iedere inwoner van Sint-Truiden kan binnenkort een gratis hoeveelheid compost en houtsnippers afhalen aan het containerpark. Met deze maatregel - die kadert in het lokale klimaatbeleid - wil het stadsbestuur van Sint-Truiden inwoners aanzetten om meer ecologisch te tuinieren.

Compost en houtsnippers zijn milieuvriendelijke producten die iedere tuinier in huis moet hebben. Beide worden ze vervaardigd uit recyclagemateriaal en dit nog eens met minieme CO2-uitstoot.



“Waarom het compost en de houtsnippers dan niet delen met onze inwoners? Onze administratie legt momenteel de laatste hand aan een nota waarin dit principe praktisch is uitgewerkt. We gaan daarom heel graag nu al in op de vraag van gemeenteraadslid Peter van Dam om dit mogelijk te maken”, zegt schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid Ingrid Kempeneers.



“Het is fijn dat er ook in onze gemeenteraad constructieve, haalbare voorstellen worden gedaan die bijdragen aan de realisatie van de Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Over enkele weken presenteren wij vanuit het stadsbestuur zelf ook ons klimaatplan, waarin alle acties voor de komende jaren staan opgesomd”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.



Het compost en de houtsnippers zijn binnenkort verkrijgbaar op het containerpark. Hoe de tuinmaterialen kunnen afgehaald worden, is over enkele weken te lezen op de website www.sint-truiden.be of in het stedelijk informatieblad.