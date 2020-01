‘AutoFruit’ platform moet kosten van seizoenarbeiders drukken

Sint-Truiden - Maandag heeft op de site van het Proefcentrum voor Fruitteelt de eerste zelfrijdende ‘AutoFruit’ de test afgelegd. Bedoeling is op korte termijn de zoektocht en dure arbeidskosten van seizoenarbeiders tot een minumum te beperken. “Het zelfrijdend en met GPS aangestuurd platform zal in eerste instantie ingezet worden in de fruitplantages voor de meest arbeidsintensieve taken zoals bij gewasbescherming, onkruidbestrijding en grasstrokenbeheer. Ook het uitvoeren van bepaalde inspecties zoals plaagdetectie en oogstinschatting komen in volgende fases aanbod,” aldus Dany Bylemans, directeur PCfruit.

Flanders Make, machinebouwers BAB Bamps en Octinion Agriculture en het Proefcentrum voor de Fruitteelt (PCfruit) stapten samen in het EFRO-project ‘Autofruit’ om bestaande technologieën te verfijnen en te combineren om tot nieuwe geautomatiseerde systemen te komen die het werk van de fruitteler aanzienlijk verlichten. Met de steun van Europa worden twee zelfrijdende platformen ontwikkeld die een reeks van handelingen in de appel- en perenteelt kunnen automatiseren. “Het project zorgt voor een nieuwe doorbraak in de technologische en digitale evolutie die onze land- en tuinbouw momenteel ondergaat,” weet gedeputeerde van Landbouw Inge Moors.

Voor heel wat frequente bewerkingen in de fruitplantages worden vandaag tractoren, hoogtewerkers en plukwagens ingezet. Het gebruik ervan heeft het werk aanzienlijk verlicht maar zonder de intensieve manuren gaat het niet. “Met een elektrisch -en een door diesel aangedreven platform wordt onderzocht hoe verschillende handelingen in appel- en perenteelt kunnen geautomatiseerd worden. Door zelfrijdende platformen te combineren met specifieke taken die geautomatiseerd worden uitgevoerd, kunnen fruittelers aanzienlijke winsten boeken”, stelt ing. Kris Ruysen, onderzoeker PCfruit. “Winsten die zich eerst en vooral vertalen in tijdswinst maar ook in economische winsten. Door te automatiseren kunnen bepaalde handelingen gelijktijdig gebeuren en kunnen specifieke bewerkingen optimaal worden uitgevoerd. Via volledig geautomatiseerde processen kan zo een flink percentage van de kosten bespaard worden,” besluit ing. Stef Carlens (BAB).

Het project Autofruit heeft een projectkost van 717.000 euro waarvan 287.000 euro subsidie in het kader van het EFRO-programma.