Monique Claes wint voor de 2de keer de Shop & The City wagen. Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - Afgelopen zaterdag werd de winnaar van de 45e Shop & The City-wagen, een Nissan Micra van Van Mossel-Bruyninx, live geloot op de Haspengouw Markt. Het winnend lotje stond op naam van Monique Claes, gescand bij Dony Gourmet Store. Een verrassing bleek, want Monique won al eerder op 1 april 2016 een Smart Forfour door het scannen van haar Shop & The City-kaart.

Gerechtsdeurwaarder Smeets stelde vast dat Monique Claes reeds een wagen won dankzij haar scan bij Eurospar Zepperen. In het reglement van Shop & The City staat echter dat elke deelnemer gedurende de looptijd van de wedstrijd slechts één keer een auto kan winnen. Indien een winnaar van een auto een tweede keer zou worden getrokken voor een auto, wordt de helft van de waarde van de wagen aan een goed doel geschonken. “In samenspraak met Monique werd de waarde van de wagen gedeeld en geschonken aan Sint-Vincentius en Levensloop. Beide goede doelen die ook Monique nauw aan het hart liggen”, aldus Marijn Ghys, manager van Shop & The City. Monique werd beloond met een Shop & City cheque van 500 euro.

