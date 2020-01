Recordaantal betalende bezoekers voor Fruitbelevingscentrum

Borgloon - Sinds de opening van het Fruitbelevingscentrum, op 1 april vorig jaar, op de site van de Stroopfabriek passeerden maar liefst 52.125 bezoekers aan het toeristisch onthaal. Daarmee lost de Stroopfabriek de hoge verwachtingen alvast in.

“Terecht kunnen wij spreken van een ongezien succes. Heel wat mensen vinden de weg naar Borgloon en dit duidelijk niet alleen tijdens de bloesemperiode. Het hele jaar blijkt de Stroopfabriek het ideale vertrekpunt om het Haspengouwse landschap al wandelend of fietsend te ontdekken”, stelt schepen van toerisme Shana Schoubben.

De verhuis van het toeristisch onthaal naar de site van de Stroopfabriek aan het Stationsplein en de uitgebreide parkeermogelijkheden die daar voorzien zijn, hebben ervoor gezorgd dat de parkeerdrukte in het stadscentrum grotendeels is opgelost. “Tachtig procent van de bezoekers aan Borgloon heeft zeer snel de weg gevonden naar ons nieuw toeristisch onthaal. Dit bewijst dat onze mobiliteitsvisie werkt, tot tevredenheid van de inwoners en de bezoekers”, weet burgemeester Eric Awouters.

Fruitverleden

In amper negen maanden tijd kwamen maar liefst 14.710 betalende bezoekers over de vloer. Het verhaal van fruit en stroop valt duidelijk in de smaak!. “De Stroopfabriek is een van de laatste restanten van de industriële verwerking van fruit tot stroop. Heel wat van de authentieke installaties bleven bewaard en vertellen het verhaal en de evolutie van het stroopstoken. In het Fruitbelevingscentrum ontdek je het verhaal van het fruit en de weg die het aflegt van ontluikend vruchtje tot heerlijk streekproduct zoals bijvoorbeeld onze Loonse Stroop. Deze wordt sinds april op ambachtelijke wijze in de Stroopfabriek gemaakt. Bezoekers kunnen het productieproces aanschouwen. De stroop valt duidelijk in de smaak, in de streekproductenwinkel verkochten we reeds 5.354 potjes van dit product van eigen bodem”, besluit burgemeester Eric Awouters.