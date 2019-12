De Warmste Tafel levert 12.000 euro op voor drie Truiense verenigingen

Sint-Truiden - De Warmste Tafel verhuisde dit jaar naar het Sint-Martenplein in het oude leegstaande postgebouw. Voor de eerste keer werd het concept van De Warmste Tafel ook uitgebreid.

“In 15 Truiense horecazaken werd een Warmste Tafel-formule geserveerd, aangepast met de eigenheid van het restaurant. Ook hier ging de opbrengst naar het goede doel. Het is fantastisch dat we onze krachten konden bundelen met de Truiense horeca en op die manier enkele lokale initiatieven een duwtje in de rug geven”, voegt Philip Bronckaerts toe, voorzitter van Shop & The City.

De Egeltjes, Team Hope en G-Voetbal Jong STVV waren dit jaar de drie uitverkoren organisaties. “Warmte, samenhorigheid en solidariteit, daar draait de decembermaand om! Het concept van de Warmste Tafel sluit hier perfect bij aan en ik ben enorm tevreden dat we hiermee opnieuw drie lokale en sociale initiatieven kunnen steunen. In totaal bracht De Warmste Tafel dit jaar 12.000 euro op, goed voor 4.000 euro voor elke vereniging!”, concludeert Jos Pierard, Schepen van Middenstand.