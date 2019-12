‘Lam’ nieuwste gin op basis van van Jonagold

Sint-Truiden - In Sint-Truiden stellen Bram Deltour en Pim Leurs hun nieuwste streekproduct voor. Een gin gemaakt door Limburgers voor Limburgers. Het product is namelijk gebaseerd op een product waar Haspengouw bekend voor staat, namelijk de Jonagold appel.

“Ons verhaal begint in Limburg. Een prachtige provincie verdeeld over twee landen, en toch voelen we ons één. In gezelschap vaak al plagend gezien als het ‘zwarte schaap’ van België en Nederland. Toch zijn meesten het er wel over eens: de Limburgers, dat zijn de gezelligste mensen! Wie zijn we om dat tegen te spreken? Als twee jonge Limburgers zien we het als onze missie om deze gezelligheid, dit warmhartige erfgoed uit te dragen tot ver over de provincie- en landsgrenzen. We doen dit met de productie van onze allereerste gin genaamd LAM.” aldus Bram & Pim.

De gin op basis van de Jonagold appel is gemaakt met diverse soorten fruit en kruiden en komt het best tot zijn recht in goed gezelschap. De naam Lam is afkomstig van een straf verhaal dat in familiekringen graag herhaald wordt en dat iedereen laat denken aan eenvoudigere tijden. Naar aanleiding van dat verhaal pronkt ook op het etiket een beneveld schaap. Lam is dan ook een bekende spreekterm, als in aangeschoten of beschonken.

Maar één ding is zeker. Deze jonge Limburgers willen je laten geniet van een warmhartige gin uit Haspengouw die geïnspireerd werd door de Limburgse velden, goed gezelschap en straffe verhalen uit grootvaders tijd.

Meer info : www.ovisspirits.com