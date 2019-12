Lokale politie komt tussen bij tumult in Fedasil

Zoutleeuw - Maandagavond omstreeks 22 uur is heeft de lokale politie van de Zone Getevallei bijstand verleent in het Fedasil van Dormaal. Twee bewoners raakten er slaags en deelden er enkele rake klappen uit.

Met vier interventie patrouilles kwam de politie ter plaatse. “Het was het eerste incident en de politie heeft er gepast op gereageerd. De gemoederen waren snel bedaard zodat de rust snel terugkeerde en iedereen weer naar zijn kamer kon. Feit is dat bij dit incident de noodprocedure perfect heeft gewerkt. Wat precieze de oorzaak was van het conflict is niet bekend. Wij moeten in de toekomst alert blijven en telkens snel ingrijpen bij dergelijke problemen,” zegt burgemeester Boudewijn Herbots.