Opnieuw fout naambord Brustem in Ordingen

Sint-Truiden - Op de rotonde van Ordingen prijkt sinds een paar dagen een richtingbord dat verwijst naar Brustum. Het is al de tweede keer dat de onderaannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer er een bord met schrijffout plaatst.

Begin dit jaar werd op de Luikersteenweg (N3) in de deelgemeente Groot-Gelmen ook een nieuw naambord geplaatst. Voor de bewoners was het effe schrikken want hun woonplaats werd plots Groot-Helmen genoemd. Het naambord Groot -Helmen was toen geen lang leven beschoren want de dag nadien was het al verdwenen. Het werd dezelfde nacht nog door het Agentschap Wegen en Verkeer verwijderd. “Zodra wij de melding kregen van de foute benaming hebben wij er een van onze medewerkers op afgestuurd om het te verwijderen. Waarschijnlijk is er wat misgegaan bij de aanmaak van de borden. De onderaannemer die ze geplaatst heeft voerde dit ter goedertrouw uit en had de fout ook niet opgemerkt. Wij hebben intussen al een nieuw bord en met de juiste benaming besteld,” stelde Sep Vandijck (AWV) toen. Ook nu zal het snel verwijderd worden en een correct bord geplaatst worden klinkt het bij het AWV.