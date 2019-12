Bouw Plopsaqua Landen -Hannuit op schema

Landen - In samenwerking met de steden Hannuit en Landen wordt er momenteel nabij de taalgrens en centraal in België een waterpretpark van 4.800 m2 gebouwd, gelegen langs de autosnelweg voor een optimale en vlotte bereikbaarheid. “De grondwerken en staalconstructie van de hal werden zopas afgerond. Opening blijft voorzien voor het najaar van 2020.

Begin mei werd in Hannuit het startschot gegeven en vandaag gaf Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof een huidige stand van zaken over de vooruitgang van het tweede waterpretpark van de Plopsa Group. “Ook de betonnen toegangstoren tot de drie waterglijbanen werd voltooid. Momenteel zijn ze met man en macht bezig aan de betonwerken voor de Wild River en het Golfslagbad en worden de eerste leidingen gelegd. Daarnaast is ook alles wat glijbanen en decoratie betreft, besteld”, stelt Van den Kerkhof.



In het gloednieuwe zwemcomplex zal zowel plaats zijn voor ontspanning en recreatie als voor sport en educatie. Naast een 25 meterbad met acht banen en een instructiebad met vier banen, die aan het grote verwachte aantal scholen en groepen moet beantwoorden, komt er een reusachtig recreatief gedeelte met drie spectaculaire glijbanen, waaronder de 19 meter hoge Sky Drop, een golfslagbad, Wild River, playhouse, peuterbad, bubbelbaden, buitenzwembad, ligweide en sauna. De zones worden volledig rond de leefwereld van Bumba en Maya de Bij ingericht. Bovendien wordt er gewerkt met scenografische verlichting die per setting aangepast wordt. Op die manier worden bezoekers in verschillende thema’s en leefwerelden ondergedompeld en wordt de beleving compleet anders dan in een klassiek subtropisch zwemparadijs.



Samenwerking



De steden Hannuit en Landen dragen bij tot het nieuwe zwemcomplex dat ter vervanging van de huidige, stedelijke zwembaden komt. Hierdoor genieten de inwoners van een speciale en democratische toegangsprijs. Plopsaqua Landen-Hannuit bleek voor hen de beste optie bij de zoektocht naar een nieuw stedelijk zwembad. Het gaat om een investering van 25 miljoen euro.