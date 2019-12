Monopoly Sint-Truiden een leuk geschenk voor Kerst

Sint-Truiden - De eigen versie van het populaire en exclusieve bordspel Monopoly is vanaf nu te koop bij de Carrefour Market in Brustem. Na Brugge, Gent en Antwerpen heeft nu ook Sint-Truiden als eerste Limburgse stad een eigen versie van het Monopoly spel.

“We doen jaarlijks verschillende spaaracties en een dag kwam de organisatie waar ik mee samenwerk met dit voorstel. Het gaat toch om een vrij groot aantal exemplaren. In het begin was ik wat terughoudend, maar ben dan met de stad gaan aftoetsen of er ook kon worden samengewerkt want het toch ook en mooi uithangbord voor Sint-Truiden. Het is helemaal gepersonaliseerd en geënt op Groot Sint-Truiden met haar straten en pleinen. Je speelt een spel in de eigen omgeving als het ware en dat maakt het toch speciaal, zegt zaakvoerder Gerry Groven. Het is ook meteen gekoppeld aan de warmste week want per verkocht spelbord gaat er 2,5 euro naar een goed doel. Wie het spel wil kopen, kan nog tot en met 31 december zegels sparen in de winkel in Brustem. Per aankoopschijf van 20 euro, valt één zegeltje te verdienen. Tien zegels zijn goed voor een korting van 20 euro op de originele prijs van 69,99 euro. Het is spel is ook zonder zegels te koop.