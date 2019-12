Sint-Ritaschool haalt bijna 9249 euro op voor het Rode Neuzen Project

Sint-Truiden - De voorbije maand deed Basisschool Sint-Rita uit Sint-Truiden mee aan het Rode Neuzen Project. Door verschillende acties te organiseren willen we onze speelplaatsen omtoveren tot een Goed Gevoel Speelplaats.

De kleuters en leerlingen van de lagere school verkochten Rode Neuzen gadgets, wafels, soep, kalenders en Rode Neuzen cuberdons. In de lagere school hielden de leerlingen zelfs een heuse Traprun. Iedereen liet zich sponsoren door ouders, oma’s, opa’s … om een uur te lopen of wandelen. “Op vrijdag 29 november, de slotdag van het project, kwam iedereen in het rood naar school en maakte de directeur alle bedragen bekend. Het slotbedrag was ongelooflijk 9249 euro. Alle leerlingen, leerkrachten en ouders waren heel erg verrast met dit fantastische resultaat. Het ingezamelde geld gaat naar het maken van een Goed Gevoel Speelplaats en dit in zowel de kleuterscholen als de lagere school,” zeggen Milan Putzeys en Elise Jenné, beide leerlingen 6C. “Onder de slogan van onze school ‘Ieder kind is uniek’ willen we zo alle kinderen de kans geven om op een leuke en respectvolle manier met elkaar te leren omgaan, besluit drecteir Luc Kempeneers.