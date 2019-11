Bestuurder crasht in bermbegroeiing

Sint-Truiden - Een 39-jarige bestuurder uit Tongeren crashte zondag even over middernacht met zijn wagen Renault op de N3 in Engelmanshoven - Sint-Truiden. De bestuurder, die aan een hoge snelheid richting Luik reed, veranderde plots van rijbaan en stak de weg naar links over om daar ruim 85 meter ver door de struiken en bermbegroeiing ging.

Het slachtoffer zat gekneld en verzette zich bij de bevrijding. “Hij weigerde elke medewerking en spande zich op dat waardoor het moeilijk werken was,” zegt Dirk Odeurs, sectorcommandant Zuid-West Limburg. De persoon, die zich ook verzette en elke medewerking met de politie weigerde, zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.