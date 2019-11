Veilig fietsen in alle windrichtingen

Sint-Truiden - In het voorjaar doorkruisen duizenden toeristen Sint-Truiden per fiets, op zoek naar het mooiste plekje in de glooiende zee van landschappen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden bundelen de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. Om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken, investeren men de komende jaren bijna 8 miljoen euro in infrastructuur. Uiteraard is er hier en daar ook meteen oog voor een verbeterde doorstroming van het autoverkeer.

“Daarom werken we aan een plan om onze binnenstad via degelijke fietswegen te verbinden met onze dorpen en je vandaaruit via zogenaamde fietsostrades op weg te zetten naar omringende steden en gemeenten.

En dat dit geen vage toekomstmuziek is, bewijzen we volgend jaar. Dan beginnen we aan de uitrol van een grootschalig fietsproject ter hoogte van de Haspengouwlaan (N3) en Naamsesteenweg. Via enkele slimme en gerichte ingrepen maken we dit verkeersknooppunt een pak veiliger. In het totaal worden 12 knelpunten aangepakt, "weet burgemeester Veerle Heeren.