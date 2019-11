150 Truiense leerlingen vragen aandacht voor verkeerszichtbaarheid op Fluodag

Sint-Truiden - Dinsdag 12 november was het Fluodag. Dat is een initiatief van XIU vzw, om jongeren te motiveren om zich bij donker en duister weer meer zichtbaar te maken in het verkeer. In Sint-Truiden namen drie basisscholen hieraan deel. Gekleed in fluo-outfits in alle kleuren verzamelen zo’n 150 leerlingen van de basischolen aan Hangaar 27 waar zij de vraag naar meer verkeerszichtbaarheid in de verf zetten.

Ruim 30 procent van fietsende kinderen raakt op weg naar school betrokken in een ongeval. Dat is verontrustend omdat uit tellingen blijkt dat één leerling op vijf onvoldoende verlicht rijdt. Een fluohesje dragen verdrievoudigt de afstand waarop automobilisten hen kunnen opmerken tot 150 meter. Het (levens)belang hiervan wordt vandaag in de kijker gezet tijdens de fluodag. “We zijn blij dat dit zo leeft onder onze kinderen. We zijn ervan overtuigd dat ze ook hun leeftijdsgenoten kunnen inspireren om geen risico’s te nemen en dat fluohesje voortaan gewoon te dragen”, zegt schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans.

De stad Sint-Truiden organiseert afgezien van Fluodag nog verschillende andere initiatieven die het verkeersbewustzijn van leerlingen aanwakkeren. Acties zoals de autoluwe schooldag en de fietslichtjesweek dragen bijvoorbeeld al enkele jaren bij tot de veiligheid van kinderen en jongeren. “Daarenboven wordt weldra een plan uitgerold om onze fietsknelpunten weg te werken en ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich veilig met de fiets tussen de school en hun woning kunnen verplaatsen,” besluit burgemeester Veerle Heeren.