Splinternieuwe Mercedes A-Klasse voor winnaar Wim Welvaarts

Sint-Truiden - De Shop & The City-wagen van deze maand is gewonnen door Wim Welvaarts uit Sint-Truiden. Hij scande zijn kaart bij marktkramer Cornelis Kip en wint zo een splinternieuwe wagen van garage Claes & Zonen.

“We konden het niet geloven toen Schepen Pierard belde met het fantastische nieuws. Overal waar we komen, scannen we onze Shop & The City-kaart, maar je denkt natuurlijk nooit dat jijzelf de gelukkige zal zijn die met de hoofdprijs gaat lopen”, vertelt winnaar Wim Welvaarts. “Elke week trek ik op zaterdagvoormiddag naar de Haspengouw Markt voor al mijn boodschappen. We winkelen altijd in de stad, alles wat ik in Sint-Truiden kan kopen, koop ik hier. Je moet de lokale handelaars steunen hé, en de Shop & The City-kaart is nòg een extra stimulans om lokaal te kopen!”

“Het loyalty-systeem van Shop & The City is ondertussen goed ingeburgerd bij onze marktkramers. Elke week wordt er massaal gescand op de Haspengouw Markt, dus het is geweldig dat we de wagen deze keer hier mogen overhandigen.” concludeert Jos Pierard, Schepen van Middenstand.