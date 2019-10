Sint-Trudo Ziekenhuis legt kankerpatiënten in de watten

Sint-Truiden - Vandaag 17 oktober tijdens de de 20ste Dag tegen Kanker organiseerde het Sint-Trudo ziekenhuis een verwendag in het teken van ‘Kom op tegen Kanker’. In het Sint-Trudo werden de kankerpatiënten en hun naasten extra verwend met make-up sessies en fotoshoots.

Het oncologisch team van Sint-Trudo Ziekenhuis zette naar goede gewoonte dit jaar een hele dag op voor hen. “Mensen hebben de kans om deel te nemen aan de make-up sessies die we samen met de leerlingen van IFPC opzetten. Zij volgen een opleiding om oncologische patiënten een specifieke schoonheidsbehandeling te bieden. Mensen die in behandeling zijn tegen kanker, hebben het door chemotherapie nogal eens moeilijk met hun huid, nagels en haar. Deze schoonheidsspecialisten en kappers worden opgeleid om hier speciaal aandacht aan te bieden. Zij hebben kennis van de producten en schoonheidsbehandelingen die geschikt zijn voor deze patiënten. Daarnaast krijgen zij lessen van psychologen, oncologen en oncologisch verpleegkundigen over het hele traject dat een oncologische patiënt aflegt en hoe zij hiermee rekening kunnen houden, “zegt Carine Scheys, oncologisch verpleegkundige in Sint-Trudo.

De fris gemaquilleerde patiënten kregen dan de kans om zich van hun mooiste kant te tonen tijdens fotoshoots. Daarvoor ging Sint-Trudo een samenwerking aan met de Academie Haspengouw. Hun fotokunstenaars in opleiding verzorgden de fotosessies met de patiënten.

De Boerebloos mocht de dag afsluiten, want eens goed lachen kan heel veel deugd doen! Voor een gezellige babbel, om het hart te luchten of om van gedachten te wisselen met lotgenoten of professionals van ons ziekenhuis, kon men terecht in het praatcafé. In de inkomhal kreeg iedereen die dat wenste een geel solidariteitslintje opgespeld.