Sint-Truiden - Op 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. OnderOns is een erkende Sint-Truidense vereniging die de strijd tegen armoede aangaat en activiteiten organiseert voor mensen die het moeilijker hebben. “OnderOns is een inloophuis waar mensen in armoede elke dag kunnen binnen lopen voor een tasje koffie, een netwerk opbouwen of beroep doen op een van de drie hupverleners die hun kunnen bijstaan en helpen met hun problemen, “ zegt Nathalie Pirenne, opbouwwerker bij RIMO Limburg vzw.

Jaarlijks komen er een 400-tal mensen over de vloer op zoek naar hulp. Anders dan Sint-Vincentius waar er alleen voedselbedeling is kan men bij OnderOns alleen voor hulp terecht om terug een plaats is in de maatschappij te krijgen. “Praktisch zeggen hoeveel mensen we kunnen helpen is moeilijk, maar zeker 50 procent zet stappen vooruit on hun plaats terug in te nemen," weet Nathalie.

Gelukkig kan de vzw beroep doen op verschillende partners in Sint-Truiden die ons hen helpen de problemen aan te pakken. In 2005 startte samenlevingsopbouw RIMO in Sint-Truiden met het project OnderOns in de vorm van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor mensen in armoede tijdens de voedselpakkettenbedeling van Sint-Vincentius. Uit de contacten tussen de opbouwwerker en de mensen in armoede ontstond een erkende vereniging waar armen het woord nemen.

Diepe ellende

Ongeveer 12 jaar geleden leerde Krista OnderOns kennen. “In die periode was ik ziek, geen werk en had het erg moeilijk. Bij OnderOns werd ik opgevangen en geholpen en ben nu de vrouw die ik ben en trots dat ik me kan ontwikkelen en kan mee werken en denken binnen de vzw,” zegt Krista.

“Een hele dag thuis zitten is niets voor mij. Daarom kom ik heel graag elke dag naar de inloop in de Stationsstraat 41, waar mensen vrijblijvend kunnen binnenspringen. Op maandagavond blijf ik ook voor de warme maaltijd die we aan een sociaal tarief aan onze bezoekers aanbieden. Ook op donderdag ben ik er altijd om te helpen met de soep of pasta,” aldus Krista.

Volgens Krista besef je pas wat OnderOns betekend als je zelf uit een diep dal van ellende bent gekropen. “Ik vind het fijn dat mensen die geen dak boven hun hoofd hebben hier een bad kunnen nemen, hun kleding wassen, drogen en strijken. Maar ook zien dat mensen terug op het rechte pad komen, ontroert me,” aldus Krista.

De vereniging organiseert verschillende informele ontmoetingsmomenten en inhoudelijke activiteiten die door een vrijwilligersgroep mee ondersteund worden. Een overzicht hiervan vind je op www.onderons.be.