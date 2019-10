Kore Hermans brengt experimentele Pop-upetalagekunst in stadscentrum

Sint-Truiden - De experimentele en kleurige schilderingen van de Truiense kunstenares Kore Hermans (22) sieren sinds kort de etalage van een leegstand pand op de hoek van de Stapelstraat/Beekstraat van Sint-Truiden. De werken geven een beeld van hoe ze haar kinderlijke fantasieën verwekt tot sensuele kunstwerken.

Eric Goossens directeur van de Academie Haspengouw (Beeld) heeft aan Kore een fijne herinnering. “Kore was al op zeer jonge (8) leeftijd lid van de academie. Ze heeft er verschillende jaren les gevolgd. Ze was erg spontaan en heel direct en nam geen blad voor de mond. In een volgende fase van haar opleiding werd seksualiteit steeds belangrijker en uitte ze het in haar werken.”

Raf Roufflaer, docent aan de Academie Haspengouw (Beeld) is een fan van haar werken en sluit zich daarbij aan. “Ik heb haar als leerling in de academie zien groeien. Het was een creatieve, gedreven en fantasierijke leerling. Ik weet dat ze zeer sensueel getinte werken maakte. Ook in die periode schuwde ze naakt niet.”

Met dit pop-up project wil cultuurcentrum de Bogaard de drempel tot kunstbeleving verlagen. Meer kunst van lokale kunstenaars in het straatbeeld: daarop zal het cultuurcentrum van Sint-Truiden de komende jaren sterk inzetten. De stad start daarom met een proefproject, waarbij de vensters van leegstaande centrumpanden getransformeerd worden tot pop-upstraatschilderijen.